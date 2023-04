A l’heure où nous écrivons ces lignes, Luis Campos n’a sans doute toujours pas digéré la décision de François Letexier, l’arbitre de ce PSG – OL (0-1). Le conseiller football du club parisien, pas vraiment un maître zen, a montré son courroux après qu’un penalty n’a pas été accordé dimanche soir au toujours leader du championnat, à la suite d’une main de Dejan Lovren juste avant la fin de la première mi-temps (45e+2).

Le score était alors de 0-0, et le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette avait loupé un péno quelques minutes plus tôt. Sur l’action litigieuse, donc, Nuno Mendes est servi en profondeur par Lionel Messi, à l’angle des 6 mètres lyonnais. Le piston gauche contrôle du gauche puis centre immédiatement du droit, en « ripant » un peu son ballon, qui ricoche sur la mimine du défenseur croate, tout proche du Portugais. Après un rapide contact avec le VAR via son oreillette, l’arbitre ne revient pas sur sa décision de ne pas accorder penalty et demande aux Parisiens de jouer un corner.









Et le règlement de l’International Football Association Board (Ifab), le gardien du jeu, qu’en dit-il ? En mars 2021, l’instance avait souhaité clarifier les règles sur les fautes de mains, preuve que le sujet est compliqué.

« Augmentation artificielle » ou pas ?

« Un contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction, rappelait l’Ifab. En ce qui concerne l’"augmentation artificielle de la surface du corps", il a été confirmé que les arbitres doivent continuer à analyser la validité de la position de la main ou du bras vis-à-vis du mouvement général du joueur dans la situation spécifique. »





Pour qu’il y ait faute de main, et donc penalty si celle-ci a lieu dans la surface, il faut que le joueur :

- « touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon » ;

- « touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps », autrement dit « lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n’est pas justifiable par un tel mouvement ».

François Letexier et ses collègues du VAR ont jugé que Lovren, dont la main est à l’évidence involontaire, n’a pas eu une attitude corporelle répréhensible. Une énième preuve que la vidéo ne résoudra jamais tous les problèmes du foot, même après 1.000 visionnages d’une même action.