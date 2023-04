PSG - OL EN DIRECT : Mbappé est déjà chaud, le PSG est à l'attaque...

: Salut la famille ! Bienvenue pour ce live PSG-OL, une petite affiche au poil pour bien terminer le week-end avant de retourner au turbin, en classe ou en vacances, qui sait. Si cette affiche a connu plus de clinquant, on ne boudera jamais une confrontation au Parc entre Paris et Lyon, surtout quand le PSG accueille pour la première fois depuis mathusalem son ancien entraîneur Laurent Blanc. Pour les enjeux, les hommes de Christophe Galtier peuvent, en cas de victoire, faire un pas quasi décisif pour le gain du titre en fin de saison.

» Rendez-vous à 20h30 pour l’avant-match.