Christophe Galtier n’a pas perdu son aplomb. Malgré des éliminations en Coupe de France, en Ligue des champions, et après avoir terminé comme il pouvait la séquence précédente juste avant la parenthèse internationale (défaite 2-0 contre Rennes au Parc), le technicien français se sent à sa place sur le banc parisien.

« Oui, je me sens légitime d’être toujours l’entraîneur du Paris SG », a-t-il assuré vendredi. « Je prépare la saison prochaine avec notre président et (le conseiller football) Luis Campos, il y a des questions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif », a ajouté Galtier, à qui il reste encore un an de contrat.

Discussions entre le club et Messi

« Mais mon quotidien ce sont les dix matchs et la détermination d’aller chercher ce titre de champion de France », a-t-il ajouté avant la rencontre de la 29e journée contre Lyon, dimanche (20h45) au Parc des Princes.

Également interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat en juin, Christophe Galtier a rappelé que « ça discute entre les deux parties, le club et Léo », mais « quant à savoir ce qui va se décider, cela reste très confidentiel ».