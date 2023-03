L’image laissait peu de place au doute. Bras en écharpe, visage déformé par la douleur, Kadidiatou Diani est sortie sur blessure à la mi-temps du quart de finale retour de Ligue des champions, contre Wolfsburg. Et le verdict, annoncé par L’Equipe et Le Parisien, n’a fait que confirmer l’impression visuelle : il s’agit d’une fracture de la clavicule pour l’attaquante parisienne, dont l’absence est estimée à un mois et demi.

L’une des frondeuses de l’équipe de France ère Corinne Diacre ne fera donc quoi qu’il arrive pas partie des joueuses convoquées à l’occasion de la première liste d’Hervé Renard en tant que sélectionneur des Bleus, vendredi. La France disputera deux matchs amicaux contre la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril). Il n’y a en revanche aucune inquiétude autour du rétablissement de Diani avant la Coupe du monde, qui débute le 20 juillet.