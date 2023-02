Les défenseures de l’OL et de l’équipe de France féminine Griedge Mbock et Perle Morroni se sont associées samedi aux trois joueuses qui ont mis leur carrière internationale entre parenthèses, épinglant le management en sélection. Vendredi, la capitaine Wendie Renard et les attaquantes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto s’étaient mises en retrait, appelant à des changements.

« Je souhaite à mon tour m’exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management de l’équipe de France actuel pour en avoir souffert personnellement », a écrit sur Instagram Morroni, 25 ans, qui compte 11 sélections.

Un « décalage » entre « l’organisation, les attentes » et « les moyens » donnés

Quelques heures plus tard, Mbock (71 sélections), cadre habituelle des Bleues mais gravement blessée depuis septembre, a dénoncé « le décalage qui subsiste entre l’organisation actuelle, les attentes que l’on a et les moyens qu’on nous donne pour lutter au plus haut niveau ».









« Si je reporte un jour le maillot de l’équipe de France j’espère que ce sera dans de meilleures conditions et avec des valeurs adéquates au haut niveau », ajoute Morroni sur Instagram. La défenseure latérale n’a pas été convoquée depuis le mois d’avril 2022 par la sélectionneuse Corinne Diacre. Ces derniers jours, elle n’a pas été appelée pour le rassemblement de février malgré l’absence sur blessure des deux titulaires à son poste, Sakina Karchaoui et Selma Bacha. Diacre a préféré convoquer Estelle Cascarino, défenseure centrale.

Un soutien international, notamment par Megan Rapinoe

Les soutiens à Renard, Diani et Katoto se sont multipliés ces dernières heures, à l’échelle nationale et internationale sur les réseaux sociaux.

L’ex-gardienne des Bleues Sarah Bouhaddi, qui avait dénoncé les méthodes de Corinne Diacre ces dernières années en annonçant dès 2020 une pause avec la sélection a souhaité « saluer le courage » de ses coéquipières.





Megan Rapinoe (en français) et Alex Morgan apportent leur soutien à Wendie Renard 💪



"FFF qu'est ce que tu fais? " pic.twitter.com/mTcvqX6jzq — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) February 25, 2023







Ada Hegerberg et Megan Rapinoe, les deux premières lauréates du Ballon d’or féminin, ont également soutenu les trois Tricolores. « Avec toi capitaine. @FFF qu’est-ce que tu fais ? » a écrit l’Américaine sur Instagram. La Norvégienne, partenaire de Renard à Lyon, s’est demandé « pendant combien de temps [les joueuses devraient] passer par ces moments pour [être] respectées ».