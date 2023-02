Elle est de retour. La milieu de terrain du PSG Kheira Hamraoui a été rappelée en équipe de France ce mercredi, a annoncé la sélectionneuse Corinne Diacre. Cela fait plus d’un an que Hamraoui n’avait plus été sélectionné, notamment après l’agression dont elle a été victime dans les Yvelines il y a quinze mois, à coups de barres de fer. Hamraoui (33 ans) a progressivement retrouvé du temps de jeu au PSG ces derniers mois et sera dans l’effectif des Bleues pour affronter le Danemark, l’Uruguay et la Norvège, entre le 15 et le 21 février lors du Tournoi de France.

Amel Majri, ancienne cadre de l’équipe qui a repris la compétition avec Lyon après une grave blessure à un genou et la naissance d’une petite fille, n’a, en revanche, pas été sélectionnée par Corinne Diacre pour le Tournoi de France, à Angers et Laval. Les Lyonnaises Griedge Mbock et Selma Bacha, et la Parisienne Sakina Karchaoui, blessées, sont également absentes. Habituée des listes, la défenseure Aïssatou Tounkara pâtit de son absence de temps de jeu en club n’est pas présente dans cette liste.









La gardienne Manon Heil et la défenseure Maëlle Lakrar vont découvrir l’équipe de France, tandis que Sandy Baltimore et la gardienne Constance Picaud vont la retrouver.