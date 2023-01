Plus de six mois après son départ du Paris Saint-Germain, qui n’avait pas souhaité la prolonger, Aminata Diallo a retrouvé un club. Ce lundi, le club de Levante (Espagne), deuxième du championnat derrière l’intouchable FC Barcelone, a annoncé la signature de l’internationale française jusqu’à la fin de la saison, plus une autre en option. Aminata Diallo retrouve ainsi la Liga, puisqu’elle avait déjà évolué à l’Atlético de Madrid en 2021.

Soupçonnée d’être la commanditaire de l’agression de son ex-coéquipière au PSG Kheira Hamraoui, survenue en novembre 2021, la joueuse de 27 ans, poursuivie pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs », a toujours nié toute implication dans cette affaire. Incarcérée pendant cinq jours après sa mise en examen, Diallo est sortie de détention le 21 septembre et fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire.





ℹ️https://t.co/cTY2CgiHQP#OrgullGranota pic.twitter.com/nUoKThtlf3 — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) January 2, 2023







Laissée libre par le PSG après l’agression

L’hypothèse d’une rivalité sportive entre les deux femmes, qui évoluent au même poste, avait été évoquée. Une version démentie par Aminata Diallo. « Je n’étais pas barrée par Kheira Hamraoui comme on essaie de le dire », affirmait-elle sur RMC Sport mi-octobre. Selon elle, la direction sportive et l’entraîneur de l’époque Didier Ollé-Nicolle étaient « très satisfaits de mon travail et de mes performances » et étaient favorables, avant l’agression, à « une prolongation de deux saisons ».









« Il n’y a aucun élément qui montre qu’à ce moment-là, c’est dans mon intérêt de faire ça, bien au contraire », a-t-elle répété. A la suite de cette affaire, Aminata Diallo n’avait pas été prolongée par le club parisien, qui l’avait donc laissé libre en juin 2022.