Un petit tour par l’émission Touche pas à mon poste, sur C8, avant une conférence de presse plus officielle. Mourad Battikh, l’un des avocats de l’ancienne joueuse du PSG, Aminata Diallo, est venue prendre la défense de sa cliente dans l’émission animée par Cyril Hanouna, après l’annonce de sa libération sous contrôle judiciaire mercredi soir. La joueuse reste mise en examen pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs » dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui. L’avocat est revenu sur la recherche « casser une rotule », qu’Aminata Diallo aurait faite juste avant l’agression de sa coéquipière.





"Ce que vous dites est absurde"



Agression commanditée d'une joueuse du PSG : Me. Mourad Battikh, avocat d'Aminata Diallo, sort du silence dans #TPMP et fait face aux chroniqueurs. pic.twitter.com/4SHGXNS7yP — TPMP (@TPMP) September 21, 2022







« Il y a une recherche qui a été faite sur casser une rotule, pas sur comment casser une rotule. Si on prend cet élément-là sans exploiter les recherches faites avant et après, on peut faire dire n’importe quoi. Un joueur de foot, Jordan Marié, faisait son retour quelques jours avant cette recherche, le 23 octobre, qui allait jouer son match, devinez ou ? A Grenoble. D’où est originaire Aminata Diallo ? De Grenoble. Et Devinez ce qui lui est arrivé ? Il s’est cassé la rotule. Il parle de sa rotule en disant ma rotule est en angle droit », avance l’avocat.

Retour sur les terrains espéré en « février 2022 »

Sauf que cet argumentaire revêt quelques imprécisions. Jordan Marié a en réalité subie une rupture du ligament croisé du genou droit, et dans une interview à France Bleu le 21 octobre, il espère un retour sur les terrains « en février 2022 ». Il n’était d’ailleurs pas sur la feuille de match de la victoire de Dijon contre Grenoble le 23 octobre 2021 (1-2).

Ce jeudi matin, Romain Ruiz, autre avocat d’Aminata Diallo a insisté lors d’une conférence de presse sur le fait que « les écoutes qui ont pu sortir dans la presse sont des écoutes de contexte. Mais pas une écoute ne permet de constater qu’elle a commandité une agression », avant d’annoncer que la joueuse est « prête à prouver son innocence ».