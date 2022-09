Première réaction d’un sponsor de l’équipe de France de football à l’affaire des droits d’images, que la FFF a consenti à renégocier après un nouveau coup de pression de Kylian Mbappé. L’attaquant de l’EDF a fait plier sa fédération, après avoir menacé de ne pas participer à une séance photo, mardi. Alain Béral, président de la Ligue nationale de basket (LNB) mais aussi vice-président France de la chaîne de fast-food KFC, l’un des partenaires majeurs de l’équipe de France jusqu’en 2023, a qualifié ce comportement de « caprice », sur le site Sport Business Club.

« C’est un problème entre la Fédération et Kylian Mbappé. Pas le nôtre », a-t-il poursuivi tout en menaçant de « faire valoir nos droits » : « Nous avons payé pour quelque chose de clair ». Selon lui, le problème est « résolu » et il annonce qu’il n’a pas encore eu d’échange avec la Fédération quant à ces changements. Mais il s’inquiète surtout du précédent que pourrait créer Kylian Mbappé : ce sera « la fin du financement des fédérations et des ligues par des acteurs privés, si les joueurs ne veulent plus signer ».