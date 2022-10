Elle n’avait plus eu la chance de disputer le moindre match depuis le 16 avril contre Issy (6-1). Six mois plus tard, Kheira Hamraoui a vécu un moment fort, mercredi soir, en entrant en jeu à la 76e minute du choc de Ligue des champions Real Madrid-PSG (0-0) en Espagne. La milieue de terrain parisienne de 32 ans, qui s’est surtout mise en valeur avec une frappe contrée guère dangereuse (88e), sait qu’elle revient de très loin.





Agressée le 4 novembre 2021 par plusieurs hommes armés de barres de fer en rentrant d’une soirée avec son équipe, Kheira Hamraoui a ensuite traversé un tourbillon médiatico-judiciaire, alors que son ex-coéquipière Aminata Diallo est mise en examen et soupçonnée d’avoir commandité cette agression, sur fond de rivalité sportive.





Bien que victime, l’internationale tricolore a donc été mise à l’écart du groupe parisien en avril dernier. Le PSG a tenté de se séparer d’elle durant tout l’été et a même donné son numéro 14 à la recrue néerlandaise Jackie Groenen. C’est dire à quel point cette première apparition de la saison, avec son numéro 14 dans le dos, mercredi à Madrid, signifie beaucoup pour Kheira Hamraoui.