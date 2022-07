Huit mois après Ragnar, le garçon de Sara Björk Gunnarsdottir, l’Olympique Lyonnais vient de fêter mardi un autre bébé de joueuse avec Maryam, la fille d’Amel Majri. Ces deux naissances concernant des footballeuses professionnelles en activité sont historiques pour l’OL féminin.





👶 Félicitations à 𝑨𝒎𝒆𝒍 𝑴𝒂𝒋𝒓𝒊 pour la naissance de sa petite Maryam 🥰



Une nouvelle Fenotte dans la famille. La relève est assurée ❤️💙 pic.twitter.com/4YVfdx1xm0 — OL Féminin (@OLfeminin) July 5, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Amel Majri (29 ans) et le bébé se portent bien, alors que la première internationale tricolore (66 sélections) maman durant sa carrière se remet parallèlement d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche contractée en octobre dernier. Si l’Islandaise Sara Björk Gunnarsdottir vient de quitter l’OL pour rejoindre la Juventus Turin cet été, Amel Majri, elle aussi en fin de contrat avec son club formateur, pourrait prolonger son bail à Lyon.





« Le club veut me garder et ça me plairait de faire toute ma carrière à l’OL », avait indiqué fin mai l’intéressée dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. A cette occasion, la polyvalente milieu offensive avait également confié viser un retour à la compétition pour fin octobre.