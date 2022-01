Amel Majri, en convalescence après une grave blessure au genou, a annoncé attendre un enfant. La footballeuse, qui évolue à l’Olympique lyonnais, en a informé son club qui assure mettre « tout en œuvre pour l’accompagner durant les prochains mois ». L’ailière, âgée de 29 ans, fera également défaut à l’équipe de France pour laquelle elle compte 66 sélections et 11 buts. C’est la première fois dans l’histoire du féminin français, qu’une internationale est enceinte.

Six fois championne d’Europe avec Lyon, Amel Majri « continuera d’être suivie de près par le staff médical du club pour poursuivre sereinement sa grossesse et la rééducation de son genou gauche, opéré en octobre dernier à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe », indique l’OL.

Il y a deux mois, une autre joueuse de Lyon, l’internationale islandaise, Sara Björk Gunnarsdöttir, a donné naissance à son fils Ragnar Frank. La joueuse a repris l’entraînement individuel en début de semaine, selon des images du club.