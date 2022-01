Seulement 11e de Ligue 1, chahuté par « l’affaire » Juninho, Lyon traverse des moments compliqués. Et forcément, ça ne peut pas plaire à Jean-Michel Aulas. Invité sur Europe 1 pour une interview qui sera intégralement diffusée samedi, le président lyonnais a indiqué qu’il se verrait bien travailler avec Laurent Blanc.

« J’y pense », indique Aulas. « Je l’avais vu longuement en Russie pour la Coupe du Monde et j’avais bien senti qu’il avait éventuellement cette capacité. » Pour l’heure, c’est Peter Bosz qui est assis sur le banc lyonnais.

Jusqu’à quand ? « On a dit "on continue" jusqu’à fin février pour voir ce que cela donne mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger. » Mais encore ? « On ne va pas être idiots. » On a déjà vu des messages moins clairs.