Sara Björk Gunnarsdottir pourrait devenir dans les prochaines semaines la première joueuse de l’OL à participer à un match officiel après être devenue maman. La milieu de terrain islandaise de 31 ans a en effet accouché d’un petit Ragnar, le 16 novembre, et elle va retrouver cette semaine le centre d’entraînement de l’OL. Elle avait annoncé attendre cet heureux événement le 21 avril sur son compte Instagram, soit un mois après sa dernière apparition sous le maillot lyonnais (un 8e de finale retour de Ligue des champions à Brondby).

View this post on Instagram

Alors qu’elle est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OL, « Björky » est déterminée à fouler à nouveau les terrains. « Elle revient avec beaucoup de motivation et d’envie, confie ce lundi au Progrès Sonia Bompastor. Sur le plan physique, je n’ai aucun doute, connaissant son profil, qu’elle retrouvera vite ses aptitudes. » Elle-même maman de quatre enfants, la coach de l’OL compte bien accueillir chaleureusement cette quasi-recrue.

« C’est une grande première pour nous, mais j’ai été très claire à ce sujet avec le club : on doit montrer l’exemple. On a déjà entamé quelques démarches pour l’accompagner à son retour. C’est important, car elle reviendra avec un bébé de quelques mois et il faut qu’elle soit sereine par rapport à cette situation. »