On savait les attaquantes parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto extrêmement complices. Elles l’ont été ce vendredi après-midi jusque dans leur timing de communiqué publié sur les réseaux sociaux. Ces deux pièces maîtresses du PSG comme de l’équipe de France ont emboîté le pas à l’annonce fracassante de la capitaine Wendie Renard de se mettre en retrait des Bleues, trois heures plus tôt. L’importante rivalité sportive existant entre l’OL et le PSG a donc été supplantée par l’envie de changement(s) à la tête de l’équipe de France de la part des trois joueuses.









« Les événements de 2019 [son incompréhensible non-sélection au Mondial en France par Corinne Diacre], la blessure de 2022, puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l’équipe de France et les valeurs transmises, explique Marie-Antoinette Katoto (24 ans), actuellement blessée. Je prends donc la décision de mettre entre parenthèses ma carrière internationale tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués. »

Diani prête à se concentrer sur sa carrière en club

Ciblant elle aussi sans les nommer Corinne Diacre et son staff, tout comme Wendie Renard plus tôt dans la journée, la meilleure buteuse de D1 Kadidiatou Diani (27 ans) y est allée de la même sortie tranchée ou presque.





pic.twitter.com/WDOgxqXabd — Kadidiatou Diani 🎀 (@kady944) February 24, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Au vu des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club, confie la Parisienne, actuellement poussée à jouer en pointe contre son gré, tant en club qu’en sélection. Première fan de l’équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore. » Le vent de révolte ressemble désormais à une tornade à laquelle la Fédération française de football (FFF) ne pourra pas rester insensible.