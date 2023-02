FC Nantes - Juventus EN DIRECT : Menés 2-0 et réduits à dix, les Canaris condamnés à l'exploit… Suivez ce choc européen avec nous…

08h00 : Hello tout le monde, et surtout à ceux qui croient en un exploit nantais !

Salut les Minutos, on va vous faire vivre depuis la Beaujoire un sacré match ce jeudi (18h45), avec ce FC Nantes-Juventus qui fait saliver tous les supporteurs nantais depuis de longues semaines. Autant vous dire que vu l’horaire (relou) de la rencontre, ça a dû sévèrement poser des RTT dans le coin pour être certain de ne pas manquer une miette d’une soirée que toute la France du foot espère légendaire. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont montré un sacré caractère pour s’accrocher la semaine passée à une Juve partie très fort (1-1). Avec une réussite maximale (deux poteaux concédés, un but de Ludovic Blas sur leur seul tir cadré du match, un possible penalty non sifflé dans le temps additionnel), ils se sont donné les moyens de rêver d’un énorme exploit européen, à l’occasion de ce 16e de finale retour de Ligue Europa. A noter que l’équipe nantaise devrait être la même qu’à l’aller, même s’il y a une petite incertitude autour d’Andrei Girotto (cheville). La diff', c'est que le banc est désormais plus fourni sur le plan offensif, avec la présence d'Andy Delort, blessé à l'aller, mais aussi d'Ignatius Ganago, endeuillé par le récent décès de sa fille de 5 ans. Côté Juve, l’excellent Frederico Chiesa, très remuant à l’aller, est le grand absent du groupe d'Allegri (fatigue musculaire), tandis que Milik et Paul Pogba sont eux aussi toujours out. On vous espère chauds bouillants pour vivre ça avec nous. A toute !

>> Rejoignez-nous par ici dès 18 heures ce jeudi pour vivre l’avant-match avec les compos et l’ambiance au stade. Puis le coup d’envoi aura lieu à 18h45.