Wolfsburg - PSG EN DIRECT : Paris à nouveau maudit face aux décisions du VAR… Le but de Diani refusé pour un court hors-jeu (0-0)…

08h00 : Hello les Minutos !

Salut tout le monde, alors cet essoufflement annoncé de nos deux gros clubs français de football féminin sur la scène européenne, vous y croyez ? C’est typiquement la soirée où on aura de vrais éléments de réponse sur le sujet en tout cas, puisque l’OL tout comme le PSG ont perdu à domicile leur quart de finale aller, respectivement contre Chelsea et Wolfsburg, à chaque fois 0-1. Le défi est donc costaud en vue d’une nouvelle place dans le dernier carré de la Ligue des champions pour Lyon comme pour Paris. Les joueuses de Gérard Prêcheur, qui lancent ce jeudi qu’on n’espère pas aussi noir que celui de nos équipes masculines (Rennes, Monaco et Nantes) en Ligue Europa le 23 février, ouvrent le bal à 18h45 ce jeudi en Allemagne.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





Franchement malheureuses à l’aller, tant sur le penalty sévèrement annulé par le VAR malgré un accrochage de Marina Hegering sur Sakina Karchaoui à 0-0 (54e) que sur l’expulsion d’Elisa De Almeida (60e) après sa main sur le penalty transformé par Dominique Janssen, ce PSG est clairement revanchard. Au point de signer un exploit malgré les absences de De Almeida (suspendue), Dudek, Ilestedt et évidemment Katoto (blessées) ? On a hâte de vivre ça avec vous, tant ça s’annonce serré entre l’équipe de la redoutable Alexandra Popp (n’est-ce pas les Bleues ?) et Paris.

>> Retrouvez-nous par ici dès 18h30, on vous fera vivre l’avant-match avec les compos d’équipes. Puis le coup d’envoi de ce choc européen sera donné à 18h45.