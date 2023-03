Chelsea - OL EN DIRECT : Gêné par le pressing des Blues, Lyon mise sur l’entrée en jeu de sa buteuse Hegerberg (0-0)…

65e : On vient de réaliser que Catarina Macario était en pleine saison blanche, encore pire qu’Ada Hegerberg donc. Elle aussi avait été buteuse lors de la dernière finale de Ligue des champions contre le Barça, et même brillante sur toute la campagne européenne.

61e : C’est relouuuuuuu de voir ce chrono défiler comme ça et de sentir les joueuses de Sonia Bompastor un peu impuissantes. Le match est équilibré (50-50 de possession de balle désormais), mais on ne voit pas bien d’étincelle venir, tant il y a des imprécisions techniques et un manque de vitesse devant.

60e : Pfiouuuuu, il y a du talent quand même côté Chelsea entre Cuthbert, Reiten et Lauren James. Les trois se font de sacrées combinaisons et parviennent par séquences à priver de ballon l’OL.

22h04 : C’est reparti à Stamford Bridge, et Ada Hegerberg remplace Signe Bruun, qui a donc croqué la meilleure chance lyonnaise en première période. Reste à voir dans quel état physique sera la Norvégienne. Et à quel point elle pourra peser sur un tel match.

22h02 : Avant même la reprise, la grosse info est le retour de la Queen Ada Hegerberg, qui n’avait plus disputé le moindre match de Ligue des champions depuis… la finale 2022 remportée contre le Barça (3-1). Avec évidemment un but de la Norvégienne au passage.