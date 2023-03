Lionel Messi est-il coupable de tous les maux du Paris Saint-Germain ? Assurément, non. Mais il les cristallise. L’Argentin, malgré tout son génie et sa créativité, est le symbole d’une équipe dont ne veulent plus les supporteurs, celui des passe-droits, des exemptions d’efforts sans ballon, bref, le PSG Yohann Diniz, à des années-lumière des exigences du plus haut niveau actuel en termes d’intensité sur le terrain.

Pour son ancien coéquipier au Barça, Sergi Roberto, les critiques adressées à Messi sont à la fois démesurées et injustifiées. Pour faire court, il estime que les Parisiens sont ingrats. « Il fait de bonnes saisons à Paris, il marque beaucoup de buts, il fait des passes décisives, analyse-t-il au micro du journaliste Gerard Romero. A cause de l’élimination, ils s’en sont pris à lui, mais c’est un joueur spectaculaire et c’est très mauvais qu’un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s’il vient. »





« On l’attend déjà »

Sergi Roberto affirme en outre que le vestiaire du Barça est chaud pour un retour de l’Argentin au Camp Nou. « Qui ne serait pas prêt pour un retour de Messi ? Nous ne voulons pas trop parler parce que c’est lui qui doit décider, le président, l’entraîneur ou qui que ce soit d’autre. Mais si on ne parle que des joueurs, nous l’attendons déjà. » Beaucoup de Parisiens aussi attendent son retour à Barcelone.