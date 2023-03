Brest - PSG EN DIRECT : Le pion sublime d'Honorat remet les Brestois dans le match

53e : Par contre le bashing permanent d'Alain Roche et de Tallaron aux commentaires. BOn on sait que la fin de saison parisienne va être longue, alors pas la peine de nous répéter toutes les 3 mn tout ce qui va pas dans ce club (il faudrait des jours)

46e : Allez on y retourne, avec des Brestois décomplexés et un Pembélé toujours aussi à la ramasse sur son côté droit. Il concède un corner d'entrée, péniblement renvoyé par le gardien italien