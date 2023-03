PSG - Rennes EN DIRECT : Kalimuendo assomme son ancien club...Suivez le match avec nous...

Les semaines surchargées, c’est fini pour le PSG depuis son élimination de la Ligue des champions par le Bayern Munich, le 8 mars. Comme il n’est plus question non plus de Coupe de France, l’occupation principale du leader de Ligue 1 consiste à préparer les matchs de championnat et de les jouer, comme ce dimanche face à Rennes.

A l’aller, il y a deux mois à peine, l’équipe de « Pep » Genesio avait battu celle de Christophe Galtier (1-0). Depuis, les Bretons marchent sur courant alternatif mais peuvent toujours espérer décrocher une qualification européenne en fin de saison.

» Parce qu’on se demande bien qui le PSG va aligner en défense devant l’hécatombe qui le frappe, on se retrouve autour de 16h45.