Le PSG doit déjà repartir au charbon. En déplacement sur la pelouse de Brest samedi, les Parisiens auront-ils la tête à la Ligue 1 après avoir encore échoué prématurément en Ligue des champions ? Interrogé sur une éventuelle démobilisation de ses joueurs pour la fin de la saison, Christophe Galtier a affirmé que oui, « il y a toujours un risque ». Tout en prévenant que les prochaines semaines ne seront pas vides de sens pour ses joueurs.

« Si le PSG remporte ce titre-là, ce sera le onzième titre, cela n’a jamais été fait dans ce championnat, il ne faut pas minimiser le fait d’être champion de France », a-t-il poursuivi vendredi en conférence de presse. « Certes, nous avons huit points d’avance. Mais il faudra se battre jusqu’au bout. Notre effectif est très touché, mais c’est un objectif important », a souligné Galtier.

Déçus mais pas résignés

Après l’élimination mercredi par le Bayern, « il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l’excitation et la déception ». « Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation ? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C’est comme ça. Il y avait beaucoup d’attentes, chez nous en interne. Chaque année, une seule équipe gagne la Ligue des champions. Il faut maintenant se projeter sur l’objectif du championnat », a insisté l’entraîneur parisien.





Personnellement, Galtier a expliqué avoir déjà « évacué » la déception. « J’ai été très touché, mais dès hier après-midi nous avons commencé à travailler sur le match contre Brest. »