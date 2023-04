Ils ont été pris la main dans le sac, mardi, en Haute-Loire, alors qu’ils étaient en train de commettre un nouveau cambriolage et dérobaient « des bijoux, des pièces d’or » et une Audi Q5. Deux Stéphanois, âgés de 51 et 57 ans, soupçonnés d’avoir commis des cambriolages aux domiciles de joueurs de football professionnels ont été interpellés et jugés en comparution immédiate à Lyon vendredi pour « vols aggravés et recel en bande organisée, et usage de fausses plaques d’immatriculation », a annoncé la police.

Lors de la perquisition chez l’un des deux suspects, une « liste d’adresses personnelles concernant douze joueurs professionnels […] évoluant dans divers clubs français, voire étrangers » a été découverte.

Des cambriolages qui ont eu lieu entre décembre 2022 et février 2023

Sans citer les joueurs visés, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône a indiqué que les cambriolages ont eu lieu entre décembre 2022 et février 2023, lorsqu’ils « étaient en déplacement ou en rassemblement avec leur club ». Selon Le Progrès, les maisons des joueurs de l’OL Thiago Mendes, Jeff Reine-Adelaïde et Karl Toko-Ekambi ont été cambriolées sur cette période.









La police n’a pas précisé le sort judiciaire réservé aux deux hommes vendredi. Le parquet de Lyon n’était pas immédiatement joignable.