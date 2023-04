Le contraste est cruel pour Lionel Messi. Canonisé de son vivant en Argentine après le titre de champion du monde au Qatar, le septuple Ballon d’or a été sifflé par le Parc des Princes dimanche, lors de la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Olympique lyonnais (0-1). L’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football avait déjà eu droit à ce traitement la saison dernière après l’élimination face au Real Madrid, symbole d’une première saison parisienne franchement moyenne, avant un début d’exercice 2022-2023 de haut vol.

Mais Messi avait été relativement épargné en 2023, alors que son rendement laisse à désirer depuis son retour du Mondial, comme ont sans doute voulu le signifier ces fans qui ont exprimé leur mécontentement, et cela dès l’annonce des équipes.









A l’approche de la fin de son contrat, la motivation de la « Pulga » (35 ans) pour disputer un match de Ligue 1 ne saute clairement pas aux yeux, même si Christophe Galtier l’a encore défendu après le huitième revers du PSG depuis le début de l’année.

« Les sifflets, je les trouve durs, a affirmé le technicien parisien, pas plus certain que Messi de rester à Paris la saison prochaine. Léo est un joueur qui donne beaucoup, qui a beaucoup donné en début de saison, il a aussi été buteur et passeur en 2023. C’est notre animateur, quand vous tentez beaucoup, il y a obligatoirement du déchet, mais autour de Léo il faut des dépassements de fonction, on ne peut pas tout attendre de Léo et Kylian [Mbappé]. »

Perturbé par le décalage horaire ?

Sans surprise, le Lyonnais (mais surtout Argentin) Nicolas Tagliafico est également venu au soutien de son capitaine en sélection, avec lequel il a discuté pendant le match : « On a parlé du retour [en club] qui n’a pas été facile », a expliqué le défenseur sur ESPN, en confiant avoir du mal à digérer le décalage et dormir « 5 à 6 heures par nuit ».

« Il lui arrive la même chose », assure Tagliafico en parlant de Messi, avec lequel il est reparti au pays pendant la trêve internationale pour disputer deux matchs d’exhibition devant le Panama (2-0) et Curaçao (7-0) devant une foule en liesse. L’ancien Barcelonais a planté quatre buts lors de ces deux rencontres d’un niveau pas bien relevé, avant de revenir gambader dimanche soir sur la pelouse du Parc, une rencontre au cours de laquelle il a perdu 26 ballons…

Des sifflets qui font figure de répulsifs

La presse argentine a bien sûr été outrée par le traitement réservé par le public parisien à son idole, le quotidien sportif Olé qualifiant cette réaction d'« incroyable ».

Ces sifflets ne vont pas calmer les rumeurs sur son avenir, alors que tous les jours, un plus ou moins vague dirigeant du club catalan annonce le retour à venir de l’enfant chéri, qui peut aussi choisir un exil doré à Miami ou en Arabie saoudite.