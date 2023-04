Lui y croit encore. Et rien que pour ça, il faut le saluer. Poussé vers la sortie cet hiver pour faire de la place à Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n’a pas forcément dit son dernier mot au PSG. Actuellement prêté à Nottingham Forest, le Costaricain ne serait pas contre un retour l’été prochain, et pas pour faire de la figuration. « Il me reste un an de contrat à Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG », a-t-il déclaré dimanche dans une interview accordée à Canal+.





"Je me sens capable de gagner la Ligue des Champions avec le PSG" 🏆



Prêté à Nottingham Forest, Keylor Navas n'exclut pas un retour à Paris 🗣#NFOMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/4K2HsgRpbS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Frustré par sa situation, même si tout le monde l’a accueilli à bras ouverts à Nottingham, l’ancien gardien du Real Madrid rappelle qu’il n’a jamais posé de problème à qui que ce soit, même quand il a été rétrogradé dans la hiérarchie à la suite de l’arrivée de son concurrent italien.

« Je voulais aider. Je voulais m’entraîner encore plus et démontrer que je pouvais joueur. Mais malheureusement je n’en ai pas eu l’opportunité, a-t-il ajouté. J’aimerais, quand mon prêt est terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions. » Pas sûr que les choses évoluent l’été prochain, mais ce qu’il y a bien un club où tout peut changer très vite, c’est le PSG.