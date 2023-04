Rude semaine pour Christophe Galtier. Accusé de racisme et d’islamophobie par l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice, dans un mail dévoilé par le journaliste indépendant Romain Molina et RMC Sport, le coach du PSG traverse une nouvelle période compliquée dans une saison déjà pas bien folichonne. Soutenu par une bonne partie de la profession, Christophe Galtier a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Alors qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour faire toute la lumière sur cette affaire, le Marseillais assure se focaliser pleinement sur la fin de saison du PSG et la quête du onzième titre de champion de France du club parisien. Mais est-ce seulement possible ? Nos experts en débattent.









