Malgré les wagons d’affaires accompagnant le Paris Saint-Germain version QSI depuis douze ans, rarement une conférence de presse d’un entraîneur parisien avait été aussi attendue que celle de Christophe Galtier ce vendredi au Camp des Loges. Et ce n’est évidemment pas le choc samedi (21 heures) entre les deux équipes de tête de la Ligue 1, le PSG et le RC Lens, qui faisait de ce rendez-vous l’événement médiatique du jour en France.

Accusé de propos racistes depuis mardi soir, et la divulgation par le journaliste indépendant Romain Molina et RMC Sport d’un mail écrit par Julien Fournier en 2022 au sujet de l’ancien coach niçois, Christophe Galtier a publiquement pris pour la première fois la parole ce vendredi, peu après 13 heures. « Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête, et relayés par certains de manière irresponsable, a expliqué l’entraîneur parisien, en lisant devant les médias un texte préparé. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. »





🗣💬 "Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte."



🗣💬 "Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte."

🔴 Christophe Galtier s'est exprimé ce vendredi sur les accusations de racisme et d'islamophobie contre lui.



Le natif de Marseille, âgé de 56 ans, est ensuite revenu sur son parcours de vie : « Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, les valeurs de partage et de respect de l’autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d’homme, de footballeur puis d’entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. » Il poursuit avec détermination :

Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. »

A savoir en premier lieu Julien Fournier, ancien directeur du football avec qui il a collaboré à l’OGC Nice la saison passée, mais aussi les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina, comme le révélait Le Parisien jeudi. Depuis quelques heures, des perquisitions sont en cours ce vendredi au sein des locaux de l’OGC Nice, et le procureur de la République de Nice Xavier Bonhomme a confirmé « l’existence d’une enquête préliminaire pour discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion ».

« Je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête », a commenté Christophe Galtier, qui a alors demandé aux journalistes de concentrer leurs questions sur le match PSG-Lens. Il a tout de même abordé, durant quelques instants, sa réaction personnelle face à l’écho médiatique de cette affaire : « Ça a évidemment été très dur mais je me suis réfugié dans le travail, avec mes joueurs et mon staff. Les moments que j’ai pu passer avec mon groupe à préparer ce grand rendez-vous m’ont permis d’évacuer pendant un certain temps tout ce qui était dit sur moi ».





Pour lancer la conférence de presse, le responsable de la communication sportive du PSG Julien Maynard avait lu un communiqué : « Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu’il a reçues. Des allégations graves ont été portées dans les médias à son encontre. » D’après le courrier écrit par Julien Fournier l’an dernier et envoyé à Ineos, le propriétaire du club azuréen, Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

L’ex-directeur du football de l’OGC Nice précisait, au sujet de ce fameux échange avec Christophe Galtier : « Il m’a dit : "Je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin [ancien maire de Nice], et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas". Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau. » De graves accusations qui ont entraîné dès mardi auprès de Christophe Galtier « beaucoup de messages très désagréables mais aussi de nombreux messages de soutien ».

Au bout d’une dizaine de minutes de conférence de presse, le champion de France 2021 avec le Losc a refusé de répondre ce vendredi à la dernière question d’un journaliste lui demandant s’il était « victime d’une vengeance ». « Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et le club appelle chacun à l’apaisement », a également indiqué le responsable de la communication sportive du PSG. Un vœu pieux au vu du retentissant écho médiatique de cette affaire Galtier depuis trois jours.