Les réactions ont fusé de toute part mercredi, depuis la secousse provoquée par la divulgation d’un mail de Julien Fournier dénonçant des propos discriminatoires de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice Christophe Galtier. L’association SOS Racisme a elle aussi tenu à publier un communiqué. « La lumière doit rapidement être faite sur cette affaire et sur ses éventuels prolongements, explique SOS Racisme. En effet, le fait qu’une personne ayant une fonction d’encadrement au sein d’un club sportif puisse tenir des propos racistes n’est pas sans conséquences concrètes, notamment en matière de choix discriminatoires [sélections, recrutements…]. Pour cela, nous demandons à Julien Fournier de clarifier ses propos. Oui ou non, affirme-t-il que Christophe Galtier a tenu de tels propos ? »

Outre l’ancien directeur général du football niçois, l’association interpelle Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, ainsi que le club azuréen. « Nous demandons à Ineos et à l’OGC Nice de sortir de leur réserve. Si une alerte faisant état de propos racistes de la part de Christophe Galtier est bien parvenue à la direction d’Ineos, quelle suite la société et le club y ont-ils donné ? Une enquête a-t-elle eu lieu ? Il est en effet fondamental que les alertes émises en matière de racisme ne finissent pas sous le tapis. A cet égard, la réaction minimaliste de l’OGC Nice parue ce jour et qui consiste, de fait, à se murer dans le silence, est en dessous de ce que nous sommes en droit d’attendre d’un club de première division. »





« On ne peut pas avoir autant de noirs dans l’équipe »

Outre ce tacle contre le club niçois, SOS Racisme évoque aussi la responsabilité du Paris Saint-Germain, actuel employeur de Christophe Galtier : « Nous demandons au PSG de s’engager à mener une enquête interne si se trouvait établie la plausibilité de la tenue des propos prêtés à l’actuel coach du PSG. En effet, au-delà de toute autre mesure que le club pourrait être amené à prendre dans sa relation avec Christophe Galtier, il serait alors fondamental de savoir si des propos discriminatoires ont pu être tenus par ce dernier dans le cadre de sa présente activité ».

D’après le courrier écrit par Julien Fournier à la direction d’Ineos l’an dernier, Christophe Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». L’ex-directeur du football de l’OGC Nice poursuivait dans son mail dévoilé par RMC Sport mardi, au sujet de ce fameux échange avec Christophe Galtier : « Il m’a dit : "Je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin [ancien maire de Nice], et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas". Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau ».