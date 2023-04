S’il y a bien une sortie médiatique qui avait créé un énorme remous en Ligue 1 cette saison, c’est celle de Julien Fournier, qui avait émis à demi-mot de sérieux reproches extrafootball à Christophe Galtier sur RMC Sport le 28 septembre dernier. « Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe, avait lancé l’ancien directeur du football de l’OGC Nice au sujet de l’ex-coach des Aiglons. Ce sont des choses de mon point de vue bien plus graves que le football. »

RMC Sport est revenu sur cette affaire mardi après avoir consulté et authentifié un mail envoyé la saison dernière par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice.





🗣️💬 "On est en mesure de confirmer que le mail a réellement été écrit par Julien Fournier"



🚨 Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 1/2) pic.twitter.com/LYiDfMdqkv — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Notre équipe ne me correspond pas »

D’après ce courrier écrit par Julien Fournier, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». L’ex-directeur du football de l’OGC Nice poursuit dans son mail, au sujet de ce fameux échange avec Christophe Galtier : « Il m’a dit : "Je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin [ancien maire de Nice], et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas". Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau ».









De très graves accusations auxquelles jusque-là, ni Christophe Galtier, ni les directions du PSG et de l’OGC Nice n’ont répondu. Juste après la sortie médiatique de Julien Fournier en septembre dernier, Christophe Galtier s’était contenté d’une réaction lapidaire : « Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé, connaissant le personnage. Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit ». Nul doute qu’on se dirige vers un « parole contre parole » qui va faire grand bruit dans les prochaines semaines.