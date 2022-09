On savait la rupture archi-consommée entre Christophe Galtier et Julien Fournier, depuis une interview au bazooka de ce dernier dans L’Equipe le 9 juin. « On ne connaît jamais une personne tant qu’on n’a pas travaillé avec », lançait alors le futur ex-directeur du football de l’OGC Nice au sujet de l’entraîneur du Gym durant la saison 2021-2022. On a encore franchi un cap mercredi soir avec une nouvelle interview de Julien Fournier sur RMC Sport.





🗣💬 "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot"



« Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles, Christophe et moi, on s’est disputés - parce que c’est vraiment le mot –, Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe », a-t-il balancé en direct à l’antenne.





De graves accusations lâchées à demi-mot contre l’actuel coach du PSG. Après cette bombinette, l’actuel directeur sportif de Parme a préféré resté évasif sur ce qu’il reproche exactement à Christophe Galtier. Il a simplement assuré qu’il s’agissait de « choses de mon point de vue bien plus graves » que le football. Ouch, la prochaine conférence de presse parisienne vendredi, avant… PSG-OGC Nice samedi (21 heures) s’annonce gratinée.