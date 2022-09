Non, les joueurs de foot ne sont pas des millionnaires déconnectés de l’univers qui les entoure. Christophe Galtier a tenu à décoller cette étiquette du maillot de ses protégés ce jeudi à Paris, lors d’une intervention au festival « Demain le sport ». « Ne pensez pas que les joueurs sont hors sol et dans une bulle », a répondu l’entraîneur du PSG à une question sur la place qu’il accordait à la culture générale et au civisme dans sa façon de manager ses footballeurs.

« Ils s’informent, ils sont au courant de ce qu’il se passe dans le monde », a insisté le technicien, deux semaines après la polémique suscitée autour des déplacements en avion de l’équipe. Le PSG, Galtier et Kylian Mbappé s’étaient retrouvés sous le feu des critiques après les réactions désinvoltes du technicien et de son joueur, en conférence de presse, à une question sur le déplacement du club en avion à Nantes, une destination courte pour laquelle des alternatives moins polluantes, comme le train, existent.









« Ce n’est pas du tout l’image [parfois véhiculée], ce que vous ne savez pas c’est qu’ils sont très généreux, ils défendent des causes nobles », a assuré Galtier. « Ils sont très cultivés, d’autant plus que dans le vestiaire ils croisent différentes nationalités, ils s’intéressent à ce qui se passe en Espagne, en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb, dans les pays de l’Est… » a-t-il poursuivi.

« Beaucoup plus matures que d’autres jeunes »

Pour l’ancien entraîneur de Nice et de Lille, les footballeurs « sont beaucoup plus matures que d’autres jeunes, ils sont confrontés à la réalité, déjà à celle de la compétition ». « Les joueurs au PSG doivent battre trois équipes chaque semaine, et être meilleurs que leurs partenaires, ils sont confrontés à la concurrence depuis l’âge de 13, 14 ans », a-t-il insisté. « On a l’image du footballeur irresponsable, c’est faux. Très jeunes ils sont souvent déjà mariés, déjà papas, ils ont des responsabilités familiales, aussi de frère ou de petit garçon et une énorme pression au quotidien. »

Au début de son intervention au studio 104 de la Maison de la Radio, Galtier a été brièvement interrompu par deux activistes de la lutte contre le réchauffement climatique aux cris de : « Climat en danger, Galtier complice ». Il s’agissait d’une allusion à sa phrase sur les « chars à voile » et à la polémique que ça a déclenché. L’entraîneur avait ensuite fait son mea culpa disant regretter « une blague qui est de mauvais goût ».

« Ne confondez pas l’humour peut-être mal placé et le respect pour la planète », a de nouveau répondu Galtier. « Je fais très attention, je viens de faire un aller-retour en train pour aller voir mon fils qui se faisait opérer. »