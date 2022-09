Le PSG a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions en dominant la Juventus Turin au Parc des Princes ce mardi soir (2-1). Mais, une fois après avoir confié son plaisir d’avoir vu son équipe dominer la Juve pour la première fois de son histoire, Christophe Galtier n’y a pas coupé. L’entraîneur parisien a été interrogé sur la polémique qui a éclipsé la préparation du match, au point de faire réagir les trois quarts de la classe politique, comme Benoît Payan, maire de Marseille, qui a évoqué tout simplement « un crachat en pleine figure ».





« Je regrette », a répété trois fois Galtier sur Canal+, d’un air beaucoup plus grave que lundi en conférence de presse. Interrogé sur la propension du club à prendre l’avion pour de courtes distances, comme dimanche pour rallier Nantes, le technicien avait ironisé au côté d’un Kylian Mbappé hilare : « on est en train de voir si on ne peut pas faire les déplacements en chars à voile. »

« On n’est pas hors-sol »

« C’était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment », a réagi l’ancien coach niçois mardi, avant d’évoquer de nouveau un peu plus tard « une blague de mauvais goût ». « Croyez-moi, je suis concerné par les problèmes de climat, les problèmes de notre planète. Je sais la responsabilité que nous avons. J’ai entendu beaucoup dans la journée qu’on était hors-sol. C’est faux. On n’est pas hors-sol, on est très lucides. »









Galtier a ainsi voulu donner un exemple pratique : « J’ai des joueurs sérieux. Le club fait attention. On s’est déplacés à Lille, on a fait 2h45 de bus dans la journée et au retour [encore] 2h45 de bus. On est conscients des enjeux sur le plan climatique. »

Au milieu de cet exercice de contrition, « Galette » s’est tout de même fendu d’un « en France, ce n’est plus possible de faire de l’humour ». Avant de reprendre son bâton de pénitent. « Ma blague, elle n’était pas top et je l’ai su rapidement en rentrant à la maison. » A demain, pour une nouvelle polémique.