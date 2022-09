Le PSG mérite-t-il son statut de vilain petit canard de l’empreinte carbone décerné par toute la France après la piètre sortie médiatique du binôme Galtier-Mbappé lundi ? Si les autres grands clubs européens n’ont pas forcément huit wagons d’avance sur cette question sociétale, ils semblent au moins vaguement s’attaquer au problème des émissions carbones générées par leurs nombreux déplacements.

« Liverpool et les deux clubs de Manchester se déplacent en train dès qu’ils ont un match à Londres, assure ainsi Michaël Ferrisi, consultant et fondateur du site Ecolosport. Comme quoi on peut arriver à régler les problèmes de sécurité que pointe le PSG concernant ses joueurs, car Liverpool ou Manchester United, c’est à peu près l’équivalent de Paris au niveau de la notoriété des joueurs. »

Photos de joueurs de la Juventus et de Liverpool se déplaçant en Char à voile. pic.twitter.com/JF78e50D3q — Échanges Climatiques (@Echangesclimat) September 5, 2022



Justement présente au Parc des Princes ce mardi soir en Ligue des champions, une autre référence européenne, la Juventus, a rejoint le programme « Sports for Climate Action » de l’ONU en 2020. Dans ce cadre, le club turinois assure avoir atteint la neutralité carbone concernant les gaz à effet de serre et les émissions indirectes liées à l’énergie. Elle s’est dans ce cadre engagée à voyager en train dès que possible, et une photo de Massimiliano Allegri tout sourire sur un quai de gare transalpin circule là aussi depuis lundi sur les réseaux.

L’Ajax, Liverpool ou la Juve en bons élèves

Un partenariat existe d’ailleurs actuellement en Italie entre la Coupe d’Italie et Frecciarossa, la catégorie haut de gamme de la société de chemin de fer Trenitalia. Ironie de l’histoire, le PSG est lui-même signataire de « Sports for Climate Action », depuis mars 2021, soit deux mois après son déplacement en avion à Lens qui avait déjà été critiqué par l’opinion publique. Nasser Al-Khelaïfi annonçait alors vouloir « relever le défi du changement climatique ».

Si l’Ajax est également cité en exemple sur la scène européenne sur cette question des déplacements de joueurs professionnels évitant au maximum l’avion, à l’image de son déplacement en train à Lille en 2019 pour y disputer un match de Ligue des champions, certaines initiatives louables restent dans les faits fallacieux.

L’exemple le plus criant vient du Betis Séville, qui a signé puis renouvelé un partenariat le liant à la Renfe, l’équivalent de la SNCF en Espagne. Mais le président du Betis, Angel Haro, le reconnaît : « C’est vrai qu’en ce qui concerne notre empreinte carbone, on sort un peu de notre feuille de route, parce qu’à cause du Covid, on a été presque « obligés » de voyager en avion. On continue à prendre l’avion bien que cet accord avec la Renfe existe, et progressivement, nous allons revenir à la situation ou nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone ».









La problématique du retour de nuit

En France, le Losc et l’OM ont signé la charte des 15 engagements écoresponsables auprès de WWF et du ministère des Sports et le club lillois se distingue régulièrement par ses trajets sans jet privé, comme la saison passée à Chelsea (train) et au Parc des Princes (train puis car en raison d’un retour de nuit).

« Oui, il y a cette problématique du retour en pleine nuit, mais ce n’est quand même pas un facteur qui doit arrêter les négociations, estime Michaël Ferrisi. On peut trouver des solutions, on est en France, le réseau ferroviaire est très développé, de bonne qualité, et on peut réussir à faire circuler quelques poignées de trains sur des voies en pleine nuit. J’espère que cette intervention de Galtier sera un mal pour un bien, et qu’elles permettent de faire avancer les discussions entre la SNCF et le PSG, et même avec l’ensemble du sport français. Ce sujet ne doit plus en être un. »

D’autant que la SNCF sait s’y prendre, à l’occasion. Lors de la dernière finale de la coupe de France, les supporters niçois avaient été rapatriés de nuit après la défaite de leur équipe face à Nantes.

Privatiser un train, plus cher que louer un jet

A l’occasion de la pose de la première pierre de la LDLC Arena, ce mardi à côté du Parc OL, Jean-Michel Aulas a évidemment été interrogé sur la grande polémique football de la semaine. « C’est un sujet très important qui doit être respecté, et en tant que grands sportifs et grands entrepreneurs, on se doit d’être exemplaires, précise JMA. Un certain nombre de déplacements seront effectués en car et j’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements, peut-être sur Paris. Donc quand on pourra éviter l’avion, on prendra le car ou le train. »

Dans les faits, le groupe professionnel lyonnais ne se déplaçait en car que pour affronter Dijon et Saint-Etienne lors des précédentes saisons, soit moins que le PSG, qui privilégie généralement ce moyen de transport pour ses déplacements dans la moitié nord de la France (Lille, Lens, Reims, Troyes). L’argument économique est également pointé du doigt par certains acteurs du football français, puisqu’un vol privé peut coûter 20.000 euros de moins qu’un train SNCF privatisé, comme le suggérait dimanche via un tweet le responsable des TGV Alain Krakovitch.