Lundi soir, dans l’auditorium du Parc des Princes, il y a une petite tradition, de celles auxquelles on s’attache l’air de rien, qui a volé en éclats. Habitués à voir le capitaine de l’équipe en conférence de presse à la veille d’un match de Ligue des champions, on a vu débarquer Kylian Mbappé à la place de Marquinhos.

Il n’en pas fallu beaucoup plus pour qu’un confrère demande à l’attaquant français s’il allait porter le brassard ce mardi face à la Juventus. Eclat de rire de Kyky, qui a tenu à rassurer tout le monde (ou pas) : Marquinhos sera toujours le capitaine du PSG. Officiellement en tout cas. Officieusement, l’impression est que Kylian Mbappé a pris ses petits galons de patron, même s’il s’en est défendu : « Mon rôle n’a pas changé. Mon métier est le même, c’est-à-dire être performant sur le terrain, être le plus décisif possible. »

« La vie n’est pas linéaire »

Avec sept buts en cinq matchs cette saison, on peut difficilement faire plus décisif. Et pourtant… Lui, estime que ça pourrait « être encore mieux », du fait de sa préparation contrariée par une blessure. Mais, depuis le début de la saison, avec le nouveau système mis en place par Christophe Galtier, on sent l’attaquant monter en puissance, et son entente avec Messi et Neymar, dans ce nouveau triangle isocèle en pointe, fait déjà des ravages.





Le gamin de Bondy est d’ailleurs revenu sur sa relation avec le Brésilien, qui avait été remise en question à la suite du « penalty gate » contre Montpellier, lors de la deuxième journée de L1. Il n’a pas essayé de nous prendre pour des perdreaux du mois d’août : « On a toujours eu une relation basée sur le respect, mais il y a toujours eu des moments comme ça où c’était plus froid, d’autres plus chauds. Il y a des périodes, vous allez voir, où on est les meilleurs amis du monde, et des fois où on se parle moins. C’est la nature de notre relation. Quand t’as deux joueurs au caractère fort comme ça, la vie n’est pas linéaire. Mais ça reste toujours dans le respect et l’intérêt du PSG. »

Le « beau message » passé par Mbappé

Le PSG au-dessus de tout, même quand il s’agira de tirer, à nouveau, un penalty. Désigné n° 1 par Christophe Galtier, Mbappé a pourtant indiqué qu’il laisserait tirer Neymar si la situation en match faisait que le Brésilien était le plus à même à exécuter la sentence, à l’image de la rencontre contre Monaco (1-1). Des propos pleins de bon sens, comme quand il a rappelé qu’il fallait accepter d’être remplacé en cours de match pour souffler.

C’est vrai que c’est plus facile à dire qu’à faire. On en a parlé avec le coach, il sait qu’en tant qu’attaquant, on a toujours cette ambition de marquer, de laisser notre empreinte. Lui, a un œil plus global. S’il pense que la meilleure solution, c’est de nous sortir, et ben on acceptera et on se rangera derrière lui, parce que c’est le capitaine de notre navire. »

Christophe Galtier a d’ailleurs salué les paroles de son joueur (« tu as passé un beau message »), même si ce dernier a bien tenu à préciser qu’il ne sortirait pas avec « la banane », mais qu’il l’accepterait. Placé sur le banc face à Nantes, Neymar a été le premier à « tester » le management made in Galtier. Cela n’avait pas empêché l’ancien joueur du Barça de livrer encore une prestation de classe face aux Canaris.

Mbappé fait confiance à Pogba

Enfin Kylian Mbappé est revenu sur une affaire hors terrain qui le touche indirectement. Le nom de Kyky est revenu avec insistance dans l’affaire Pogba. Selon Mathias Pogba, son frère, Paul, aurait sollicité un marabout pour jeter un sort à son coéquipier en équipe de France. « Je fais confiance à la parole d’un coéquipier, il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, a expliqué KM. Aujourd’hui, c’est sa parole contre la parole de son frère. Donc je fais confiance à mon coéquipier dans l’intérêt de la sélection aussi. »









Selon France Info, qui a eu accès aux auditions de Paul Pogba devant deux juges d’instruction en août, le milieu de terrain a reconnu avoir versé de l’argent à un marabout, mais en faveur d’une association humanitaire en Afrique, pas dans le but de jeter un sort à Mbappé. « Il [Paul Pogba] est dans certains problèmes, ce n’est pas le moment d’en rajouter », a sobrement indiqué l’attaquant du PSG, bien décidé à ne pas s’embrouiller l’esprit avec des affaires hors terrain. D’autant qu’aux dernières nouvelles, Paul Pogba n’est pas prêt de disputer le Mondial.