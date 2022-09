Plus les jours passent, plus l’affaire qui déchire la famille Pogba s’obscurcit. France Info a révélé dimanche que le joueur de la Juventus et de l’équipe de France avait été auditionné une seconde fois par les enquêteurs, au mois d’août. Il a reconnu avoir versé de l’argent à un marabout, mais pas comme le prétend son frère Mathias pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Cet argent était selon lui destiné à une association humanitaire qui aide des enfants d’Afrique, ce « qu’il a le moyen de prouver », écrit France Info, qui a pu consulter le procès-verbal.

Lors de cette seconde audition, Paul Pogba a également estimé que Mathias agissait actuellement sous la pression des racketteurs, comme l’avait déjà évoqué une source de l’entourage de la famille auprès de l’AFP. Ce dernier a rendu l’affaire publique le 27 août, avec la diffusion d’une vidéo pour le moins énigmatique dans laquelle il promettait de « grandes révélations » sur son petit frère et son entourage.









Une enquête préliminaire a été ouverte il y a un mois à Paris sur cette rocambolesque affaire, initiée à la suite d’une plainte déposée par Paul Pogba le 16 juillet auprès du parquet de Turin. Les investigations ont été confiées à deux magistrats instructeurs, a annoncé vendredi la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.

Une information judiciaire contre X pour extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.