Le match de Ligue 2 entre Guingamp et Rodez n’aura pas lieu ce soir au Roudourou. Mais les Ruthénois se souviendront longtemps du voyage. Victime d’une avarie technique, l'avion qui devait les amener en Bretagne ce matin a dû rebrousser chemin. Et l’équipe semble avoir vécu un véritable cauchemar.

« Nous sommes tous choqués encore. J’ai l’habitude de dire que je n’ai peur de rien mais là… Après dix minutes de vol, une très grosse fumée s’est emparée de l’avion. On n’y voyait pas à dix mètres. Ça sentait très fort le brûlé », raconte Pierre-Olivier Murat, président du Rodez Aveyron Football (RAF), présent à bord. « On est tous en train de discuter, gérer le stress et la peur des joueurs mais on ne va pas mourir pour un match de foot », a ajouté le dirigeant, visiblement secoué par l’expérience.

🚨 Officiel : Le match @EAGuingamp - RAF ne se jouera pas ce vendredi soir.



Plus d'informations 👉 https://t.co/36fEDv1ram — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) September 2, 2022



Alain Regourd, le PDG de la compagnie aérienne Amelia, reconnaît « un dégagement de fumée ». « Le pilote a suivi le protocole à la perfection, on a fait demi-tour, on traite le problème. C’était calme dans l’avion mais certains joueurs ont eu peur », précise-t-il.

Le précédent du voyage à Bastia

En 2004, le club de Rodez avait déjà été victime d’un incident lors du vol qui amenait l’équipe à Bastia pour un match de CFA (4e division). La porte de l’avion avait explosé en plein vol au-dessus de la Méditerranée, aspirant deux joueurs vers le vide, finalement retenus par leur ceinture.

L’équipe avait atterri à Bastia, indemne, et avait pu disputer, et remporter, son match le lendemain.