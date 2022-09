On a fait appel à nos potes de @MonPetitGazon pour trouver notre nouvelle recrue du #Mercato ✍️



Et on n'a pas trop compris, mais elle était comme... possédée 🤔 https://t.co/ZzIIFMsiBy#MaraboutToujours 😈 pic.twitter.com/HJqCjSrFdN