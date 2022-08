Il n’allait pas y couper, et il le savait très bien. Présent en conférence de presse ce mardi en début d’après-midi, à la veille du déplacement du PSG à Toulouse pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a eu le droit à sa petite question sur Kylian Mbappé.

L’attaquant du PSG est embarqué malgré dans l’affaire d’extorsion et de chantage qui déchire la famille Pogba depuis ce week-end. Dans une vidéo diffusée samedi, Mathias, le frère aîné de Paul, évoquait des révélations explosives le concernant. Une sombre histoire de maraboutage, finalement, que Mathias avait ensuite confirmée. « Kylian, à présent tu comprends ? J’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! », avait-il écrit sur son compte Twitter dimanche.

Pas de quoi inquiéter le jeune champion du monde, a assuré le coach du PSG ce mardi : « Kylian est dans de bonnes dispositions. Comme vous, j’ai écouté, vu un peu ce qu’il se passait chez Paul Pogba. Mais non, Kylian ne montre aucun signe d’agacement, d'inquiétude ou d’énervement par rapport à ça. »

Un peu plus tôt dans la journée, RMC et France Info ont révélé que Paul Pogba a été menacé par des armes à feu en mars dernier et qu’il aversé 100.000 euros à un groupe d’extorqueurs, composé d’anciens amis d’enfance et de son frère Mathias. Une enquête est ouverte depuis le début du mois d’août.