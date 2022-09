Ce qui devait arriver s’est produit. Selon RTL et M6, Kylian Mbappé est entré en contact avec Paul Pogba pour en savoir plus sur l’histoire de maraboutage évoquée dans le cadre des révélations promises par Mathias Pogba. Mêlé bien malgré lui à cette sombre histoire de famille, l’attaquant parisien a appelé son coéquipier, une conversation dont le contenu reste pour l’heure secret. La star du PSG a également parlé à l’aîné Pogba. D’après le clan Mbappé, cité par RTL, les deux frères ont dit « ce qu’ils pouvaient et voulaient dire ».

Mathias Pogba menace de diffuser des preuves audio

Le milieu de terrain de la Juve, qui a déjà démenti la rumeur, est accusé par son frère Mathias d’avoir jeté un sort à Kylian Mbappé. Celui-ci dit détenir des preuves audio qu’il menace de diffuser pour nuire à son petit frère. Une affaire lunaire suivie très attentivement par le staff de l’équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde 2022.