Ce n’est pas une nouveauté : pour ses déplacements en L1, le PSG (et ce n’est pas la seule équipe) prend tout le temps l’avion, même pour des déplacements assez courts. Comme quand il s’était rendu à Lens par les airs pour le Trophée des champions, en janvier 2021. Ou, comme samedi, lorsque le club de la capitale s’est rendu en jet privé à Nantes, pour faire 340 km.

Cela avait provoqué une réaction du directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, sur Twitter : « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité. »

Eclats de rire de Mbappé

Interrogé ce lundi en conférence de presse, avant le match de Ligue des champions face à la Juventus, sur ce déplacement par les airs pour savoir si c’était une question qu’il se posait et savoir s’il en parlait à ses joueurs, Christophe Galtier a regardé Kylian Mbappé, qui a éclaté de rire, avant de sortir une réponse pour le moins étonnante.





Question de @PaulLarrouturou à #Galtier et #Mbappé sur la polémique autour du trajet du #PSG en jet privé pour aller à Nantes



Mbappé éclate de rire et Galtier répond : "on est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile" 😑

« Je me doutais qu’on allait avoir cette question-là, a indiqué le coach du PSG, avant de virer à l’ironie. Pour être très honnête avec vous [les journalistes], on en a parlé ce matin avec la société qui gère les déplacements et on est en train de voir si on ne peut pas faire les déplacements en chars à voile. » Rires, là aussi, dans l’assistance. Elle est encore un peu loin la prise de conscience.