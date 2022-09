Très attendu au lendemain de la clôture du mercato estival lors duquel le PSG a échoué à recruter Milan Skriniar, le défenseur central de l’Inter pourtant érigé en priorité par le club, Christophe Galtier ne s’est pas montré très dissert en conférence de presse ce vendredi. Avant le déplacement à Nantes, samedi soir, le coach parisien a fait un bilan rapide des ventes et des arrivées, appuyant sur le fait qu’il y avait eu « beaucoup de prêts » dans le sens des départs dans les dernières heures du mercato mais affirmant cependant avoir à sa disposition « un groupe de qualité ».

Relancé sur la question du défenseur central, le natif de Marseille a répété à longueur de conférence que ce qui était fait était fait et que l’heure était désormais à l’adaptation. « Pour acheter, il fallait d’abord vendre », a-t-il d’abord répondu, une manière de renvoyer la balle dans le camp d’Antero Henrique, le supernégociateur revenu aux affaires dans la capitale cet été avec pour mission de vendre le maximum de joueurs indésirables.

Des tensions avec Antero Henrique

On le sait, selon les informations de nos confrères du Parisien et de L’Equipe, les relations se sont tendu ces dernières semaines entre le Portugais et le duo Luis Campos-Christophe Galtier, ceux-ci reprochant au premier d’avoir tardé à faire avancer des dossiers pourtant en bonne voie (Paredes à la Juve, Keylor Navas au Napoli, Gueye à Everton ou Herrera à Bilbao) et donc d’avoir freiné les possibles arrivées tant espérées. Skriniar en tête.









Pourtant, face aux médias, l’entraîneur parisien n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. Même s’il a toujours pris soin de ne jamais mentionner le nom d’Henrique au moment d’évoquer les personnes de confiance avec qui il travaille au quotidien sur les dossiers mercato. « Un entraîneur ne peut pas toujours dire ''il me manque un tel, un tel, untel'', il faut s’adapter, j’ai aussi des jeunes à disposition, a-t-il expliqué. La fin du mercato est un soulagement pour tous les entraîneurs, on sait avec qui on va travailler, on sait quel groupe on a à disposition et il faut surtout tourner la page. »

Paris reste avec une défense à trois… Pour le moment

Avec seulement trois défenseurs centraux de métier (Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos) et deux back-up de dépannage (Mukiele et Danilo Pereira), Paris semble trop légèrement armé pour une équipe qui a fait du 3-4-1-2 (puis 3-4-3) son système de prédilection. Malgré tout, dans l’esprit de « Galette », pas question de changer dans l’immédiat. « Une des qualités d’un entraîneur c’est de s’adapter aux situations, évidemment qu’il est toujours préférable de démarrer avec une organisation sur laquelle on travaille depuis deux mois, mais il se peut qu’il faille à un certain moment s’adapter. Mais à l’heure où on se parle, je n’ai nullement envie de changer d’organisation. »