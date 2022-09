FC Nantes - PSG EN DIRECT : Galtier fait tourner avant la Juve et laisse Neymar sur le banc... Suivez le match avec nous

Pas le temps de niaiser pour le PSG. Après un déplacement dans la semaine du côté du Stadium de Toulouse (victoire propre et nette 3-0), les hommes de Christophe Galtier enchaînent par un match face au FC Nantes ce samedi soir. Un peu plus d’un mois après avoir croqué les Canaris (4-0) lors du Trophée des champions à Tel-Aviv, les Parisiens déboulent à la Beaujoire en qualité de leader du championnat et comptent bien poursuivre sur leur lancée, histoire d’arriver blindax de confiance contre la Juve mardi. Mais, poussés par tout un stade, les Nantais auront certainement envie de montrer un autre visage qu’en Israël.

» Rendez-vous à 20h30 pour vivre l’avant-match avec nous