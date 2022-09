Comme tous ceux qui suivent de près l’actualité sportive, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra est « attentive » à l’évolution de l’affaire Pogba, a-t-elle reconnu dimanche soir sur France Info. Sans se prononcer évidemment sur le fond de l’histoire, l’ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis a insisté sur le travail de sensibilisation à mener auprès des joueurs pour les préparer aux sollicitations durant leur carrière.

« Il faut être hyper attentifs à la question des entourages, a-t-elle dit. Quand vous êtes un champion, vous êtes exposés à toute sorte d’influences, des bonnes, des mauvaises. Je pense qu’il doit y avoir un accompagnement de la part des clubs, des instances, dès les étapes de la formation. »

Concernant Paul Pogba, Amélie Oudéa-Castéra espère que tout ça n’aura pas de conséquences au sein de l’équipe de France, alors que la Coupe du monde au Qatar arrive à grands pas. « Je tiens à ce que le groupe France aille bien, que ses joueurs aillent bien, pris individuellement ou collectivement, et qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles pour performer. On le sait tous, un parcours réussi dans ce type de compétition repose sur une combinaison entre l’état de forme de ses talents, la qualité de vie du groupe, mais on a la chance d’avoir Didier Deschamps : je lui fais toute confiance, a souligné la ministre. Il a toute l’expérience nécessaire pour gérer ce type de situations sensibles, complexes. Je sais qu’on va s’adapter à la situation et que Didier saura protéger son collectif de ces turbulences-là. »