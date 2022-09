Le maire de Marseille n’est pas content, et il n’a pas manqué de le faire savoir. Dans un tweet acerbe, Benoît Payan a critiqué l’attitude de l’entraîneur du PSG Christophe Galtier et du joueur parisien Kylian Mbappé ce lundi en conférence de presse. Interrogés par un journaliste sur l’usage des jets privés et d’avions par les footballeurs, tous deux ont explosé de rire, avant que Christophe Galtier propose que son équipe fasse ses prochains déplacements en « char à voile ».

Votre mépris est un crachat en pleine figure. Vous êtes pathétiques et tristes. C’est aussi la planète de vos enfants qui brûle. https://t.co/QOCmHAaqRY — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 5, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Votre mépris est un crachat en pleine figure, peste Benoît Payan. Vous êtes pathétiques et tristes. C’est aussi la planète de vos enfants qui brûle. » La maire de Paris et la ministre des Sports ont elles aussi vivement critiqué cette attitude.