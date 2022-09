PSG-Juventus EN DIRECT : Paris sort la grosse armada, une victoire d'entrée pour Messi, Neymar et Mbappé ? Suivez le choc avec nous...

9h : Bonjour à tous les minutos et les minutas. Le début de la Ligue des champions, toujours le moment le plus excitant du mois de septembre, même si on ne sait que trop bien comment tout ça va se finir pour le PSG. Mal, ou très mal. Mais en attendant, on peut se bercer avec des contes de nourrice, des triplés de Kylian Mbappé, des slaloms décisifs de Messi, et des fulgurances de Neymar notre driblou préféré. D’autant que l’affiche du soir a plus de piment que d’habitude. Depuis le rachat du PSG par QSI, jamais Paris n’était tombé sur la Juventus, une équipe qui ne lui réussit pas du tout en Europe. C’est le moment de briser le sortilège.

>> Rendez-vous à partir de 20h pour monter en pression avant le coup d'envoi