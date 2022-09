L’info avait été relayée médias, puis confirmée par le président himself, au détour d’un entretien accordé à plusieurs titres de la presse régionale au mois de juin. Oui, Emmanuel Macron a bien conseillé à Kylian Mbappé de rester au PSG, au moment où ce dernier était en pleine réflexion au sujet de son avenir, et d’un possible départ au Real Madrid.

« J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d’un Président de défendre le pays », avait reconnu Emmanuel Macron.

« Quand le président vous dit ça, ça compte »

Un peu plus tard au mois de juin, l’attaquant de l’équipe de France s’était rendu aux Etats-Unis, où il avait assisté à la draft NBA, en profitant pour annoncer la signature d’un partenariat avec la Ligue de basket américaine via sa nouvelle société de production Zebra Valley. Il avait également accordé une interview au New York Times, qui consacre ce mardi un très long papier à la star parisienne.

Au cœur de cet article où l’on parle Messi, Neymar, Ligue des champions et Ballon d'or, Mbappé revient sur ses échanges avec le président de la République, dont il révèle la teneur. « Il m’a dit : "Je veux que tu restes. Je n’ai pas envie que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays" », assure l’attaquant. Macron n’a toutefois pas fait semblant de croire que le joueur passerait sa vie à Paris, disant à l’intéressé « tu as le temps pour partir, reste encore un peu ».

« Bien sûr, quand le président vous dit ça, ça compte, ajoute Mbappé. Je n’avais jamais imaginé que j’allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, c’est vraiment quelque chose de fou. » On ne sait pas quel poids auront eu ces mots dans la décision finale du Bondynois de rester à Paris, mais il a certainement fait un heureux à l’Elysée.