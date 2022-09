Meneur (avec d’autres) de la fronde face au projet de Super Ligue, il y a un peu plus d’un an, Nasser Al-Khelaïfi ne manque pas une occasion, depuis, de dire à quel point la nouvelle formule de la Ligue des champions, adoptée il y a quelques mois, est une très bonne nouvelle pour le football. Ce lundi encore, invité à une conférence organisée près de Lisbonne par la Fédération portugaise, le président du PSG a salué l’explosion des droits TV accompagnant la mise en place du nouveau format de la C1, à partir de 2024. Signe selon lui que l’UEFA a bien bossé.

« Les ventes du nouveau format aux Etats-Unis, même sans la langue espagnole, ont augmenté de 150 %. Au Royaume-Uni et en France, elles ont beaucoup augmenté aussi, a-t-il ainsi déclaré. Je pense que cela montre que le nouveau format est un grand succès avant même de commencer, rien que pour les ventes de droits TV. »









La Ligue des champions connaîtra dans deux ans sa refonte la plus drastique depuis vingt ans, entérinée en mai dernier après la tempête de la Super Ligue, cet éphémère projet de compétition privée lancé en 2021 par plusieurs clubs mutins. « Le football doit être développé mais d’une façon qui respecte tous les clubs : petits, moyens et grands », a fait valoir le patron du PSG, qui est également président de l’Association européenne des clubs (ECA) et vice-président de l’UEFA.

Les droits TV des compétitions européennes de clubs ont été attribués pour quinze milliards d’euros sur trois ans (2024-2027), un bond lié à l’élargissement à 36 équipes de l’épreuve phare de l’UEFA. La nouvelle formule qui entrera en vigueur en 2024-2025 prévoit, au lieu de la traditionnelle phase de groupes, un mini-championnat de huit journées incluant toutes les équipes.