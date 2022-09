Un « dépoussiérage » avant le prochain appel d’offres. La Ligue 1 devrait changer de nom à l’avenir, a expliqué jeudi le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, selon qui le prochain appel d’offres des droits TV de L1 et L2 se tiendra à l’automne 2023.

« La Ligue 1 est une marque qu’il faudra dépoussiérer et rebaptiser », a-t-il dit, sans préciser de date ni lancer de pistes sur le nouveau nom. « On ouvre une réflexion », a-t-il déclaré lors des rencontres « Demain le sport » organisées à la Maison de la Radio.

Des droits TV sur le modèle « OTT » ?

Présentant ses projets d’avenir pour la L1, Vincent Labrune a également indiqué que le prochain appel d’offres pour les droits du Championnat de France de football de Ligue 1 et Ligue 2, qui devrait porter sur le cycle 2024-2028, se tiendra à l’automne 2023.

« La saison 2022-2023 est charnière, avant notre appel d’offres pour les droits télévisés, l’appel d’offres se tiendra à l’automne 2023 », a fait valoir le dirigeant. La LFP envisage à l’avenir de « faire progressivement évoluer le modèle traditionnel », opéré par un tiers (Amazon Prime Video ou Canal+ actuellement, par exemple), « vers un modèle essentiellement numérique et contrôlé » à travers le modèle « OTT ». Le schéma « OTT » (Over the top) prévoit de distribuer les images directement sur Internet sans la participation d’un opérateur de réseau traditionnel.