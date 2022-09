Comme quoi, c’était possible. Après la « blague » de Christophe Galtier, qui proposait que le PSG fasse ses déplacements en « char à voile » après une remarque sur la nécessité de prendre un jet privé pour faire Paris-Nantes, un comédien a pris l’entraîneur au mot. De son nom de scène Capitaine Rémi, l’aventurier est parti le 13 septembre du Parc des Princes pour arriver ce dimanche à 13 heures à la Beaujoire de Nantes.

Sur ses épaules, un maillot détournant les initiales du PSG : « Possible Sans Gasoil ». « C’est une boutade de le faire en char à voile, c’est pour montrer que c’est possible de faire des choses autrement », a expliqué Capitaine Rémi au terme d’un voyage de 480 km durant lequel il a longé la Seine, puis la Loire. « Moi honnêtement, j’ai jamais fait de char à voile de ma vie ! Je me suis lancé dans ce défi en me disant : on va montrer que les choses sont possibles, qu’il faut s’activer maintenant pour le changement », a-t-il ajouté.

« Prenez conscience de dérèglement climatique, il est en train de se jouer maintenant »

Une dizaine de cyclistes accompagnaient Capitaine Rémi, et le groupe s’est photographié devant le stade où des spectateurs présents pour le match Nantes - Lens les ont accueillis avec enthousiasme. « S’ils sont capables de prendre un jet privé, ils n’ont qu’à faire le même parcours. Ça serait bien. Christophe Galtier, on l’attend à la Beaujoire avec plaisir », a réagi Pascal, un supporteur vêtu de jaune et vert.









Capitaine Rémi a expliqué avoir utilisé sa voile pendant environ 10 % du trajet. Il pédalait le reste du temps, lorsque le vent n’était pas suffisant. « Il n’y a pas de message direct à Mbappé, c’est plus aux gens qui ont de l’influence et qui ont un pouvoir : Prenez conscience de dérèglement climatique, il est en train de se jouer maintenant, et il faut qu’on agisse tous à notre échelle », a conclu Capitaine Rémi.