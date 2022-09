Y a-t-il pénurie de défenseurs centraux au PSG ? Christophe Galtier a toujours su qu’un sale coup derrière le mettrait en difficulté, et la blessure de Presnel Kimpembe en championnat lui aura finalement donné raison. A la veille du match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa, l’entraîneur parisien est revenu sur cette situation inconfortable, fruit d’une fin de mercato en deçà des attentes.

« On souhaitait évidemment un défenseur central supplémentaire avec ce calendrier de fou, a déclaré Galtier. On avait raison. Il était impossible, sur la dernière semaine de le finaliser. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l’Inter Milan. […] Il était important à mes yeux comme à ceux de Luis Campos de recruter un défenseur, malheureusement, on n’a pas réussi à le faire. »









« Des jeunes à fort potentiel »

L’entraîneur français s’interroge désormais sur la manière de contourner le problème. Plan B ou système D, appelez ça comme vous voudrez. « On va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents. Est-ce qu’il faudra intégrer un jeune joueur ou changer d’organisation ? On verra bien. Il y a des jeunes joueurs à fort potentiel. »